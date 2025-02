di Redazione

È forte la protesta dei rappresentanti di categoria degli allevatori e gli agricoltori delle aree matesine di Molise e Campania per la prossima istituzione del Parco Nazionale del Matese. Mentre in queste ore la politica regionale molisana elabora accordi con Legambiente, cittadini e operatori della zootecnia vanno al contrattacco con una raccolta di firme per abrogare la legge istitutiva – 205/2027 – del Parco Nazionale del Matese . Per supportare l’iniziativa sono sorti quattro comitati (due molisani e due campani) che sono pronti a contrastare con qualsiasi strumento legale la conclusione provvisoria dell’iter procedurale, in seguito alla sentenza del TAR del Lazio (24 ottobre 2024) che ha imposto entro il 22 aprile l’assetto dell’Ente Nazionale. Ieri sera l’acceso incontro a San Massimo, nel quale sono state annunciate le prossime iniziative….

fonte:amolivenews.it