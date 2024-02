I rossoblù superano i laziali senza rischiare quasi nulla e colpendo sia nel primo che nel secondo tempo. La Samb vince al 95’ e mantiene il -2 dai Lupi.

Una prova matura da parte del Campobasso che supera per 2-0 il Sora e si conferma in vetta alla classifica del girone F di serie D. Proprio all’ultimo secondo la Sambenedettese vince a Riccione e si mantiene a -2 dai rossoblù di Pergolizzi in una sfida ormai delineata in testa.

Nel primo tempo, dopo un paio di occasioni clamorose costruite da Serra e Lombari, al 35’ segna Abonckelet di testa su corner perfetto di Coquin. Ripresa che si apre subito con il Lupo in avanti a caccia del raddoppio siglato al 55’ dal terzino Parisi che approfitta di un bell’assist di Lombari.