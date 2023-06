Si è tenuto il 24 giugno scorso, presso il centro dove si sta svolgendo il progetto CUCITO AD ARTE PER VOI, il seminario “Abbiamo una cosa in comune…siamo tutti diversi” condotto dai giovani partecipanti.

I saluti dell’amministrazione comunale di Campobasso sono stati affidati all’assessore al bilancio, Pina Panichella, che si è detta soddisfatta del progetto. La coordinatrice Maria Grazia La Selva, ha ringraziato tutto il gruppo di lavoro di Liberaluna e le professioniste e volontarie che stanno affiancando le ragazze, per poi passare la parola a Alissya Farinari che ha letto una dedica rivolta alle colleghe descrivendo le emozioni che le attività progettuali le hanno suscitato chiudendo il suo intervento, con la poesia “Il cielo è di tutti” di Gianni Rodari.

A seguire Alessandra Festa, che ha proposto una riflessione sul consolidamento sociale delle “etichette” che purtroppo spesso vengono attribuite alle persone e diffuse dalle stesse. Per dare concretezza al suo pensiero ha descritto il racconto della vita di personaggio manga che per lei rappresenta l’emblema del suo pensiero espresso durante il seminario. A seguire Anna Giarrusso che ha e rappresentato i modelli di comunicazione, partendo dai bisogni umani come influenzano il nostro modo di apparire.

Emanuela di Paolo ha invece voluto mettere in evidenza l’importanza dell’ascolto dal quale traspaiono i diversi punti di vista che metteno in luce la complessità della realtà attraverso un excursus storico sui vari stili di vita delle generazioni.

Infine, l’intervento di Leidy Santoro Manocchio che ha affrontato la diversità dal punto di vista culturale e multietnico e di come il fenomeno della globalizzazione sia un esempio di diverse culture come ricchezza per tutti.

In chiusura è stato trasmesso un video che ha rappresentato lo svolgimento dei laboratori del murales, di Denim moda, di taglio e cucito, di chiacchierino e di decoupage.