di Redazione

L’Asrem utilizzerà una quota del fondo sanitario di parte corrente per l’anno 2023 di cui è destinataria l’Azienda.

Un milione e ottocentomila euro alle strutture private accreditate per l’abbattimento delle liste d’attesa. E’ quanto contenuto nel decreto del commissario ad acta Marco Bonamico pubblicato oggi, mercoledì 18 ottobre. Per la precisione 1.797.453,545 euro di finanziamenti prelevati dal Fondo sanitario di parte corrente destinato alla regione Molise per il 2023. La struttura commissariale ha autorizzato l’acquisto di prestazioni sanitarie, da erogarsi entro il 31 dicembre 2023, da privato accreditato e contrattualizzato per l’anno 2023 sia a diretta gestione ASREM che a gestione regionale, per l’abbattimento urgente dei tempi di attesa.

Nel decreto è specificato che è demandata ad ASReM l’individuazione delle prestazioni per le quali risulti più urgente abbattere i tempi di attesa attraverso l’acquisto di prestazioni aggiuntive e il dg Asrem è delegato alla sottoscrizione dei contratti con le strutture private accreditate. Per il finanziamento dell’acquisto delle prestazioni occorrenti per l’abbattimento dei tempi di attesa attraverso la stipula dei contratti, – è specificato nel decreto – l’ASREM è autorizzata ad utilizzare una quota del fondo sanitario di parte corrente anno 2023 di cui è destinataria l’Azienda pari ad euro 1.797.453,545. Dunque, come annunciato anche ieri in consiglio regionale dal presidente Francesco Roberti, l’Asrem metterà su un piano straordinario per l’abbattimento delle liste d’attesa, da concludersi entro la fine di quest’anno, acquistando prestazioni dai privati convenzionati.