di T.A.

LA CRUDA TESTIMONIANZA DI OSPITI, VISITATORI E TURISTI IN GIRO PER LA CITTA’

Che bruttura, che delusione nel constatare abbandono, incuria e sporcizia che purtroppo contraddistinguono da tempo “LE QUATTRO CANNELLE”di Venafro, la storica fonte pubblica di Via Falca ! A testimoniarlo i numerosi visitatori che nel recente periodo natalizio hanno raggiunto la quarta città del Molise, Venafro appunto, per ammirarne i pregi storici, l’arte, gli scorci panoramici, il centro storico e gustare a pieni polmoni la salutare aria che vi si respira. Basta sentirli per capire la gravità della cosa. “Abbiamo girato in lungo e in largo la Venafro Antica -hanno affermato tali ospiti- ammirando tanto, pur constatando cose nient’affatto ben tenute ! Non é mancata tra l’altro la visita all’area delle acque sorgive venafrane, ossia al Quartiere Ciaraffella con lo splendido laghetto naturale, la settecentesca Palazzina Liberty che vi si specchia, le storiche fonti della GROTTA e della REGINA, sino all’immancabile sosta alle QUATTRO CANNELLE, data la storia popolare che da sempre la caratterizza. Ma qui, alle QUATTRO CANNELLE, ci siamo imbattuti nostro malgrado in constatazioni per nulla piacevoli e che giammai ci saremmo aspettati di trovare !”. Perché, cosa avete trovato ? “LE QUATTRO CANNELLE -riferiscono tanti visitatori- in totale stato di abbandono, incuria e conseguente sporcizia ! A terra e nella stessa vasca carte, plastica e rifiuti di ogni tipo, mentre ai lati tante pietre, disordine e sporcizia di ogni tipo ! Mai possibile tenere in condizioni simili una struttura ricchissima di storia sociale e popolare ? Praticamente “uno schiaffo” sonoro e pesante alla storia, alla civiltà ed alla cultura popolare della città !”. Ed ancora, sempre riferito da forestieri in visita per i quartieri venafrani : “Ma purtroppo non è tutto, relativamente sempre alle QUATTRO CANNELLE ! Infatti le quattro “bocche” di uscita dell’acqua presentano difformità sostanziali che non sono affatto belle a vedersi. Dove c’è un’anonima “bocca” di ferro da cui sgorga acqua, dove di altro metallo, dove di ottone e dove di altro ancora ! E tutte non uniformi bensì una diversa dall’altra ! Quindi la pietra di cui è ricoperta l’intera struttura pubblica del tutto annerita e sudicia ! Da tempo cioè non si pensa a ripulirla, sicché l’aspetto delle QUATTRO CANNELLE è tutt’altro che bello a vedersi ! Infine, come “ciliegina”, l’avviso comunale perché non si attinga acqua per berne non essendo potabile ! Evidentemente la condotta comunale che porta acqua presenta falle e rotture, per cui ci sono infiltrazioni varie e pericolose per la salute pubblica che causano la non potabilità della risorsa idrica ! No, non è così -concludono sconsolati e contrariati tanti ospiti e visitatori della città- che si tiene un bene storico e pubblico come la fontana delle QUATTRO CANNELLE !”. E provate a contraddire, se ritenete !