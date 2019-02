Continua l’azione di contrasto della componente forestale dell’Arma dei Carabinieri al fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti. Ieri i militari della Stazione forestale di Campobasso hanno rinvenuto una rilevante quantità di rifiuti pericolosi e non, abbandonati in modo incontrollato su una vasta area privata in agro di Campodipietra. L’area è stata sottoposta a sequestro.

Negli ultimi anni si assiste ad un aumento esponenziale di pratiche di cattiva gestione/smaltimento di rifiuti sia non pericolosi che pericolosi dovute soprattutto all’intenzione di non sostenere costi, anche se non manca chi lo fa per assenza di educazione e senso civico.

Purtroppo però la conseguenza di simili condotte è che a pagare le spese è l’intera collettività in termini di degrado ambientale. Oltre al degrado estetico dell’ambiente, che lì dove il fenomeno è esteso e massivo può comportare una vera e propria modifica dell’aspetto del territorio, va aggiunta la contaminazione – o il pericolo di essa – dell’area interessata a causa del rilascio nell’ambiente di sostanze inquinanti.

E’ importante, pertanto, affiancare all’azione di contrasto operata dalle forze dell’ordine il senso civico di ciascun cittadino a tutela dell’ambiente e della nostra salute.