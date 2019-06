Anche questa sera Vox Populi 2, in onda su Teleregione alle ore 21 con repliche domani alle 11 e alle 16, fa tappa all’auditorium Unità d’Italia di Isernia per la seconda parte del convegno del 31 maggio scorso avendo a tema “IO WEB – Prigionieri della Rete”.

La puntata della scorsa settimana ha fatto registrare unanimi consensi sia per l’importanza e l’attualità dei temi trattati che per la bravura di tutti i soggetti protagonisti del programma: I giovani delle seconde classi delle scuole superiori e le “Divise” che con competenza, discrezione e tanta bravura hanno promosso e realizzato un lavoro egregio, magistralmente coordinati dal Sostituto Commissario Francesco D’Alonzo.

Questa sera il programma offre altri momenti di riflessione ed analisi non solo per la bravura dei protagonisti ma anche per gli altri temi trattati che in molti casi stanno diventando delle vere piaghe sociali. Vox Populi 2, all’indomani dell’evento presso l’auditorium, è andata in Prefettura ad Isernia dove Sua Ecc. Cinzia Guercio ha voluto personalmente ringraziare tutti i giovani protagonisti del convegno all’Auditorium facendo loro dono di una pergamena da Lei sottoscritta.

Alla cerimonia, presenti, ringraziati e premiati anche i ragazzi della San Giovanni Bosco, protagonisti il 2 giugno scorso, delle celebrazioni presso il monumento ai caduti con un’appendice all’Auditorium, dove anche i Vigili del Fuoco di Isernia hanno dato un saggio della loro bravura.