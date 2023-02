“A volte ritornano”, titolo della fortunata antologia di racconti brevi dello horror dello statunitense da poco scomparso Stephen King, si presta a pennello per presentare Venafro/Olimpia Agnonese di sabato pomeriggio (h 15.00) nell’ambito della quinta di ritorno dell’eccellenza molisana. Non perché ci siano cose intriganti ed inanerrabili nel match, anzi abbastanza di routine e sulla carta tranquillo viste le posizioni in classifica delle due squadre (Venafro quarto ed Agnone decimo), ma in quanto la partita riporta alla mente epici, avvincenti ma correttissimi pomeriggi calcistici tanto in Agnone che a Venafro in occasione dei match tra le due squadre. Sulla panchina venafrana sedeva il siciliano di origine e venafrano di adozione Nicola Stella, in campo per il Venafro tanti giocatori campani ed il meglio del calcio venafrano da Riccitiello a Mella, da Martino ad Alterio ect.

Per l’Agnone c’erano i due Melloni/Bucci, binomio tecnico/dirigenziale che ha fatto la storia del calcio agnonese per decenni. E in Agnone, novità assoluta per il calcio dilettantistico molisano, si giocava su rettangolo di gioco senza rete di recinzione e col pubblico praticamente a due passi dai giocatori e senza barriere di sorta. Innovazione che contribuì ad apportare massimo rispetto in campo e fuori tra le due squadre e le rispettive tifoserie, fermo restando la proverbiale e storica rivalità, l’ottimo tasso tecnico di entrambi i team e partite tiratissime, incerte e, come suol dirsi, da vedersi … in apnea ! Venafro/Agnone di sabato pomeriggio al Del Prete ? Pensiamo ad una partita combattuta, sportivamente interpretata, ma non con l’intensità di un tempo. Si, “a volte ritornano”, ma in questo caso con altre vesti. L’Agnone ha vissuto di recente anni eccellenti in serie D, è tornata in eccellenza molisana e sta cercando di ritrovarsi. Ma la strada è lunga e difficile, tant’è la decima posizione attuale e l’ultimo 1-4 subìto in casa dall’Alto Volturno. Il Venafro, a sua volta con un quinquennio in D e da anni in eccellenza regionale, naviga sempre nelle posizioni di alta classifica, ma non riesce a fare il passo in avanti e tornare nella serie superiore. Ossia due ex grandi, l’Agnone ed il Venafro, che domani si affrontano in chiave ridotta rispetto al loro recente e migliore passato, ma che nonostante tutto riportano alla mente personaggi e situazioni che hanno fatto la storia del calcio nelle due città, entusiasmando e rinfocolando passioni sportive. Sabato pomeriggio al Del Prete non ci saranno in campo o in panchina i vari Stella, Melloni, Bucci, Riccitiello ect. ma basterà vedere sul rettangolo di gioco le casacche amaranto agnonesi e bianconere venafrane per tornare a sognare, seppure solo per ’90. Il pronostico ? No, ricordiamo solo che all’andata in Agnone prevalse il Venafro per 4 a 3.