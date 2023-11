di T.A.

L’INIZIATIVA DI ASSOCIAZIONE “IL GIRASOLE” E ”CONSULTORIO FAMILIARE” DELLA CITTA’ SUL PIAZZALE DELLA CHIESA DI SAN LUIGI ORIONE

Venafro si appresta a dare il proprio contributo di idee, iniziative e finalità in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del prossimo 25 novembre. Nella circostanza una PANCHINA ROSSA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE verrà significativamente sistemata alle h 18.00 sul piazzale della Chiesa di San Luigi Orione a Venafro, in Via Pedemontana. Di tanto si faranno carico l’Associazione “Il Girasole ODV” e “Il Consultorio Familiare” di Venafro, con il patrocinio del Comune.

Un gesto che attesta quanto sia sentito in città il tema specifico della eliminazione della violenza contro le donne, avvenimenti purtroppo di costante attualità anche in Italia.