di T.A.

NON RISULTA ANCORA ASSEGNATA A DIECI ANNI DALLA SUA REALIZZAZIONE

Una vicenda che si protrae da un decennio circa (se non anche di più … !) e che rischia addirittura di rendere l’immobile cadente ed inutilizzabile prima ancora di accedervi, dopo aver tanto atteso che finalmente venisse assegnato agli aventi diritto. Si sta scrivendo dell’arcinota -dato il continuo suo interessamento da parte dei media molisani- palazzina ricca di oltre dieci alloggi popolari realizzata tanti anni addietro in Via Flacco a Venafro, periferia ovest della città e a due passi dal popoloso rione popolare della stessa zona, bella a vedersi, ampia, con tanti spazi esterni e che farebbe la gioia delle decine di famiglie in attesa finalmente di accedere in tali accoglienti “quattro mura”, ma che continua a restare chiusa e non assegnata agli aventi diritto. Una vicenda che ha dell’incredibile e che continua a far discutere e contrariare tantissimo l’opinione pubblica venafrana ! “Sicuramente ci saranno questioni burocratiche all’origine del tutto -afferma chi non sopporta di vedere sbarrato l’immobile- ma è tempo d’intervenire a rimuovere gli ostacoli di sorta ed assegnare finalmente i numerosi ed accoglienti alloggi. Venafro ne ha “fame”, ma nonostante tutto niente e nessuno si adopera ! No, una questione che contraria ed indispone tantissimo !”. E’ lo sfogo raccolto tra i comuni venafrani che vorrebbero dalle istituzioni pubbliche preposte tutt’altro ruolo ed impegno. Ci saranno nell’immediato, aprendo ed assegnando finalmente l’immobile in argomento ?