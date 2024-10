di T.A.

Quanti ci hanno preceduto ne erano maestri, tanto che ancora oggi ne restano esempi magnifici in taluni Comuni dell’interno del Molise a delimitare le proprietà private ed a contenere i terreni. Filignano, tanto per citare, ne ha fatto motivo di diffusione delle qualità storico/culturali/ambientali del proprio territorio, riportando sulle tabelle all’ingresso del paese, “FILIGNANO, COMUNE DEI MURI A SECCO”. Si sta scrivendo per l’esattezza dei bellissimi muri a secco che impreziosiscono tante località del Molise interno e che a Venafro a giorni si riporteranno alla ribalta con incontri teorico/pratiche sulla loro realizzazione. A farsi promotrice del tutto la Fondazione Mario Lepore che propone per metà del mese in corso appuntamenti per avvicinare l’opinione pubblica a tali realizzazione manuali. E’ in programma infatti un corso di I livello sull’ARTE DI COSTRUIRE MURI A SECCO che avrà il seguente svolgimento : sabato 19 ottobre, h 9/13 parte teorica presso Fondazione Lepore in via dei Mulini 7 a Venafro per illustrare elementi di litologia e tecniche costruttive ; nella stessa giornata, dalle h 14 alle 17 parte pratica di manutenzione muri a secco presso Madonna della Libera all’interno del Parco Regionale dell’Olivo d Venafro. Terzo e conclusivo appuntamento domenica 20 ottobre, h 9/13 parte pratica con manutenzione muri a secco presso la stessa località della Madonna della Libera. Il tutto col patrocinio dell’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro. Sarà l’occasione per “rituffarsi” nella storia e nella cultura dei nostri avi, autentici maestri artigianali di tali muri a secco.