di T.A.

Venafro gran bella città sotto tanti aspetti, anche se ad onor del vero non mancano problemi. E tra questi ce n’è uno in particolare che risalta agli occhi e tanto offende la pubblica decenza. C’é infatti in periferia, una strada urbana -via Marziale che purtroppo più di qualcuno ha ribattezzato “LA VIA R’ LA M’NNEZZA”, alias dei rifiuti, per i tanti rifiuti domestici abbandonati dagli intelligentoni e incivili, immancabilmente presenti ed all’opera, ai lati di tale arteria ! Buste ricolme di ogni scarto domestico dappertutto, rifiuti di vario genere accumulati in più punti, plastica su entrambi i lati della strada e tant’altro. Perché accade tutto questo, ci si chiederà ? Sia perché -si suppone- essendo zona periferica ben si presta al sempre più praticato “sport” del … lancio della busta dei rifiuti dal finestrino dell’auto in marcia e sia perché trattasi di arteria che, conducendo al deposito comunale di merce e prodotti vari e trovato il servizio chiuso in base agli orari di apertura/chiusura, induce intelligentoni ed incivili a praticare appunto il loro “sport” preferito, ossia il lancio dei rifiuti dalla macchina ! E i risultati purtroppo sono sotto gli occhi desolati di chi transita a piedi, o in bici o su auto o su mezzo agricolo ! Ed allora ? Lasciare che si continui impunemente ad abbandonare ed accumulare rifiuti ai lati di Via Marziale ? Assolutamente no ! Emerge cioè la necessità di ripulire e portar via “ad horas”, quanto prima, ciò che sporca ambiente ed immagine della zona, controllando anche attraverso l’azione preventiva delle forze dell’ordine comunali che il bruttissimo fenomeno abbia finalmente termine. Chiudendo in tema di rifiuti domestici abbandonati in più zone dell’abitato venafrano, vanno rimossi una buona volta i cumuli di plastica, buste e rifiuti che “impreziosiscono” quartieri e strade cittadine, quali frutto dell’inciviltà di tanti i quali, in barba alla differenziata praticata dalla maggior parte delle famiglie, ama lasciare ovunque rifiuti di ogni genere, in barba al rispetto degli altri e di se stessi !