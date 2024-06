di T.A.

Da poco hanno concluso positivamente “le fatiche” organizzative della FESTA DI SAN NICANDRO di Venafro, a breve torneranno in piena azione per la FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE di metà luglio nella stessa cittadina molisana puntando al bis di consensi ed intanto non si fermano, continuando ad attivarsi a 360°. Di chi si sta dicendo ? Degli … INSTANCABILI, così come ribattezzati da tanti loro concittadini venafrani ! In effetti trattasi di taluni componenti del recente COMITATO FESTE PATRONALI VENAFRANE i quali, in punto di fede e in piena determinazione, hanno appena raggiunto San Giovanni Rotondo nel Foggiano per raccogliersi in preghiera sui resti mortali del Santo del Gargano, San Padre Pio, e partecipare ai riti religiosi in suo onore, giusta la fede che da sempre li anima. E l’hanno fatto con assoluta convinzione, indossando i paramenti della circostanza e portando in processione il simbolo della Cristianità, la CROCE appunto. Testimonianze che attestano la passione socio/umano/religiosa dei fedeli molisani in genere per il Frate dalle Stimmate che, ricordiamo, all’età di 24 anni soggiornò sul finire del 1911 per 40 giorni nel Convento Francescano venafrano, conoscendo ed apprezzando l’artigiano e sacrestano venafrano 21enne Eligio Atella e tanti fanciulli della città che intrattenne con giochi e canzoncine mariane sulla piazzetta della Chiesa di Sant’Antuono dove il Fraticello dalle Stimmate si recò per settimane a confessare. Tornando agli INSTANCABILI, a giorni -come scritto- torneranno in azione per approntare la FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE, d’intesa col movimento popolare I VENAFRANI PER VENAFRO. Questi infatti presenteranno il 14 luglio (h 21.00, sul piazzale della Cattedrale), e quale anteprima del tradizionale e storico appuntamento festivo/celebrativo dei successivi 15 e 16 luglio, il V° CONCERTO ALLA VERGINE, serata lirico/musicale con musicisti e cantanti lirici campani e molisani che proporranno arie di opere liriche e i classici della canzone partenopea ed italiana in genere. La festa proseguirà poi, come scritto, il 15 e 16 luglio con riti religiosi, processione, banda musicale, l’esibizione di MARCO CASADEI E LA SUA BAND e gli spettacolari fuochi pirotecnici conclusivi.