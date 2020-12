Il nuovo sistema di raccolta rifiuti, con l’addio ai cassonetti, era stato annunciato in pompa magna nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Venafro il 23 ottobre 2020. La nuova campagna di raccolta e smaltimento, si prefiggeva di migliorare decoro, igiene e vivibilità del territorio.

Sono stati consegnati casa per casa dei kit contenenti i cinque mastelli, i sacchetti per l’organico, le istruzioni e il calendario. Lo stesso è stato fatto per le utenze non domestiche, vale a dire attività commerciali, ristorative e uffici. Sono sette le squadre che dovrebbero svolgere la raccolta.

In un periodo come quello che stiamo vivendo, di grande difficoltà per tutti, puo’ certamente capitare qualche disguido, però, dopo quasi un mese il sistema dovrebbe essere ben rodato. Ma a quanto ci stanno segnalando di diversi cittadini, le cose non vanno molto bene.

Una raccolta differenziata che non decolla e una gestione del comparto rifiuti in città che necessita di migliorie. Aspetti che più volte sono stati messi in evidenza. Per quale motivo i cittadini devono attendere tanto tempo prima di veder ritirare i propri rifiuti? Una situazione che sta creando non pochi disagi alla cittadinanza e che genera degrado in varie zone di Venafro.

Attendiamo con fiducia che la società che gestisce la raccolta o il Comune, diano spiegazioni valide sul perché di queste gravi difficoltà. Al momento, purtroppo, le segnalazioni rimangono inascoltate. Inutile chiedere la collaborazione dei cittadini per cambiare passo se puoi le cose non funzionano.