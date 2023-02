L’iniziativa presso il Consultorio Familiare con la dr. Daniela Padula, esperta in manovre di primo soccorso

Una importante iniziativa quest’oggi a Venafro in materia di primo soccorso per neonati e bambini. Nell’ambito del programma di preparazione al parto promosso dal Consultorio Familiare Il Girasole della città si svolge infatti il corso teorico/pratico di disostruzione delle vie aeree di neonato e bambino, tenuto dalla dott.ssa Daniela Padula, esperta in manovre di primo soccorso. Partecipazione al corso gratuita e possibilità di accedervi, oltre che per le donne che hanno frequentato il corso di preparazione al parto, anche per genitori, nonni e coloro che sono impegnati in attività correlate ai più piccoli. L’iniziativa nel pomeriggio odierno alle h 15.00 presso il Consultorio di via Pedemontana, 41.

Info 329/0062153.