La manifestazione nella città degli scacchi più antichi d’Europa (IX sec) valida per le qualificazioni ai Campionati Italiani degli Scacchi 2023

Si torna a parlare ufficialmente di scacchi a Venafro, città degli scacchi più antichi d’Europa (IX sec) rinvenuti decenni addietro nel corso di scavi in un terreno privato di località Chiaione, periferia occidentale della città, a due passi dalla storica e monumentale Cattedrale. Preliminarmente le notizie essenziali su siffatto importante rinvenimento. Vennero casualmente alla luce, riposti in una cassetta metallica a corredo della tomba di un militare di alto grado. In tutto quattordici pezzi di osso di animale adulto, intagliati e lavorati per farne i pezzi di un’antica scacchiera. Non essendovi all’epoca del rinvenimento un museo dove esporli a Venafro, furono esaminati al radio carbonio (lo stesso procedimento per datare la Sacra Sindone) e portati al Museo Nazionale di Napoli, da dove sono rientrati pochi anni addietro su sollecitazione del movimento cittadino ”I Venafrani per Venafro” per essere esposti al Museo di S. Chiara a Venafro dove attualmente sono situati, rappresentando un fiore all’occhiello del Museo stesso. In ragione di tanto, la città periodicamente propone importanti appuntamenti scacchistici, tra i quali si ricordano i partecipatissimi tornei di scacchi degli anni trascorsi promossi dal predetto movimento popolare con l’avallo dell’allora Presidente Regionale della FSI, Donato Di Memmo, e con presenze di Gran Maestri di Scacchi sia italiani che stranieri, a significare la valenza socio/culturale/sportiva di Venafro in materia del gioco degli scacchi. Antichissimo gioco di cui appunto si tornerà a dire e praticare a Venafro il 3 e 4 dicembre prossimi col Campionato Regionale Molisano di Scacchi 2023, valido per le qualificazioni ai Campionati Nazionali 2023 dello stesso sport, promosso dal Circolo Scacchi di Venafro in collaborazione col delegato regionale FSI ed al quale è preannunciata la partecipazione del Gran Maestro Sergio Mariotti. La manifestazione scacchista si svolgerà al Venafro Palace Hotel col seguente regolamento : si terranno due tornei, ciascuno con 5 turni di gioco. Un torneo open A aperto a tutti i giocatori e un torneo open B per giocatori col “elo” inferiore a 1601. Sarà decretato campione regionale 2023 il primo giocatore molisano del torneo open A. Per gli accoppiamenti vigerà il sistema svizzero. Per iscrizioni ed info, Mario 338/8216801 o Donato 340/4004535. Chiudendo in materia di scacchi a Venafro, si segnala la suggestiva scacchiera in pietra realizzata su piazza Vittorio Veneto al rione Mercato, “il salotto” del centro storico, e sulla quale periodicamente si cimentano principianti, appassionati ed esperti di scacchi in avvincenti partite che attirano interessi ed attenzioni della gente comune, a ribadire appunto l’importanza storica del gioco degli scacchi per Venafro e i venafrani in genere.