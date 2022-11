A foggiarli un napoletano, figlio d’arte, trasferitosi a Venafro

Di solito li realizzano gli artigiani presepiali di San Gregorio Armeno, quartiere storico di “SpaccaNapoli” dove appunto vengono ideati e foggiati artistici presepi natalizi per la gioia di piccoli e grandi. Da qualche anno però artistici presepi in legno ed altro materiale “nascono” anche a Venafro grazie alle sapienti mani artigiani di Luigi Lametta, figlio d’arte dal momento che il papà era uno dei più affermati maestri presepiali di San Gregorio Armeno a Napoli. Trasferitosi anni addietro il figlio a Venafro, questi prese a realizzare splendidi e particolari presepi della migliore tradizione partenopea nella città molisana diventando presto il punto di riferimento di tanti appassionati di Venafro e Comuni circostanti, appassionati del tipico e storico presepe napoletano. Tanto che l’artigiano partenopeo, da anni a Venafro con famiglia e figli, è già pronto con proprie nuove produzioni presepiali artigianali che Luigi appronta nella sua bottega artigiana cittadina, coi passanti che si fermano volentieri ad osservare e fotografare quanto viene fuori dalle sue mani e dalla mente creativa dell’uomo. Dov’è situata la bottega artigiana di Luigi ? Giusto al centro dell’abitato venafrano, in una traversa che collega Corso Campano con via Colonia Giulia, dove l’uomo è ben lieto di accogliere quanti passano per spiegare ed illustrare nei dettagli l’antico presepe napoletano di Via San Gregorio Armeno, appreso dal papà, indimenticabile maestro presepiale partenopeo.