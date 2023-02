Presso il Consultorio Familiare Il Girasole di Venafro si terrà a fine febbraio il Corso di disostruzione delle vie aeree di neonato e bambino. Ne fornisce informazione lo stesso Consultorio. L’Iniziativa : ” Venerdì 24 febbraio, h 16,00, corso teorico/pratico di disostruzione delle vie aeree di neonato e bambino. Presso il Consultorio Familiare Il Girasole in via Pedemontana, 41. Per informazioni telefonare al 329/0062153”.