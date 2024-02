di T.A.

IN MOLISE I BORGHI D’ECCELLENZA CON RICONOSCIMENTI MERITATI, A VENAFRO … LO ZUCCHERO LETTERARIO, SIMPATICA NOVITA’ “CULTURALE”

Altrove in Molise, e meritatamente, i Borghi d’Eccellenza vuoi per l’ambiente, la storia, la cultura, l’aria, l’economia, le persone e chi più ne ha, ne metta. Meriti indiscutibili, di cui appunto menare a ragione vanto. Tant’è attestati, riconoscenze, premiazioni e via discorrendo. Numerosi i Borghi molisani di tal fatta e certamente meritevoli delle segnalazioni in corso d’opera. C’è però un riscontro che arriva dall‘attualità, che è sì di diversa natura, che riguarda tutt’altro, ma che è pur sempre significativo e come tale meritevole -si pensa- della citazione in cronaca. Di cosa trattasi ? Dello … zucchero “letterario” ! Cioè? Niente di che, ma unicamente delle bustine dello zucchero al bar per addolcire il caffè, confezionate da ditta commerciale la quale nel ricevere la commissione ha pensato bene -anzi benissimo- di far stampare sulle bustine addirittura versi del Sommo Poeta Dante Alighieri ! E così ad un bar di Venafro, tra un caffè e un altro, il cliente può acculturarsi leggendo sulla bustina dello zucchero, come da foto allegata, dal Canto XXVI (versi 119/120) dell’Inferno Dantesco la famosissima frase “FATTI NON FOSTE A VIVER COME BRUTI, MA PER SEGUIRE VIRTUTE E CANOSCENZA” ! Altrove quindi in Molise Borghi d’Eccellenza e meriti a go/go. Venafro però non é da meno, col suo inusuale … zucchero” letterario” ! Novità simpatica, se si consente !