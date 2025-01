di Redazione

Dopo Campodipietra e Isernia, è toccato alla città abruzzese di Vasto, ospitare la terza tappa del Molise Winter Tour, la manifestazione regionale dedicata alle categorie Esordienti A e B di nuoto. Ricco bottino per la Hidro Sport; 6 ori (3 individuali e 3 staffette), 11 argenti (10 individuali e 1 staffetta) e 6 bronzi testimoniano la costante crescita dei giovani atleti giallo-blu, guidati con dedizione e professionalità dai tecnici Toni Oriente, Alessandro Di Socio, Francesco Gatti e Cristiano Hantjoglu. Tra le ragazze Noelle Sale conquista la medaglia più pregiata nei 100 farfalla con il tempo di 1’46’’0; per lei anche i 100 misti in 1’43’’2. Doppio argento sia per Giulia Palmieri che per Carmen Corvelli; Giulia nei 200 rana (3’32’’2) e nei 200 stile libero (2’42’’5), Carmen nei 50 dorso (44’’5) e nei 100 misti (1’39’’2). Due medaglie anche per Ada Santoro Manocchio che arriva seconda nei 50 dorso in 39’’6 e conquista il bronzo nei 200 stile libero in 2’48’’1. Anna Maria Maggiano è d’argento nei 100 farfalla in 1’27’’2 e nuota anche i 100 misti in 1’32’’4. Bronzo per Letizia Marinucci nei 100 farfalla (1’31’’4), oltre alla gara dei 50 dorso in 42’’5. Terzo posto anche per Silvia Baratta nei 50 dorso (40’’2); per lei anche i 100 misti in 1’32’’4. In campo maschile in evidenza Aleksandr Voronetskyy che conquista i 200 farfalla in 2’45’’4 ed è d’argento nei 100 misti in 1’15’’3. Oro per Michele Di Toro nei 100 stile libero con il tempo di 1’03’’4; per lui anche i 50 dorso in 35’’ netti. Stefano Marra sale sul secondo gradino del podio nei 50 dorso (44’’0) e conquista il bronzo nei 100 stile libero in 1’18’’1. Argento per Lorenzo De Ritis nei 200 farfalla (2’48’’9), oltre alla gara dei 100 stile libero chiusa in 1’08’’1. Secondo posto anche per Loris Zeoli che chiude i 200 rana in 3’05’’1; per lui anche i 100 misti in 1’19’’4. Loris Tarchino è di bronzo nei 200 farfalla in 3’13’’6, e nuota anche i 100 misti in 1’28’’4. Terzo posto anche per Gennaro Ciavolla nei 100 misti (1’35’’8), oltre alla gara dei 50 dorso chiusa in 45’’6. Ottime prestazioni dalle staffette. Per gli Esordienti A oro in 2’34’’6 della 4×50 misti Femmine composta dal quartetto Santoro, Palmieri, Maggiano e Baratta. Non sono da meno i maschi che conquistano con il tempo di 2’14’’5 la 4×50 misti grazie al quartetto Zichella, Zeoli, Voronetskyy e Di Toro. Per gli Esordienti B medaglia più pregiata per la 4×50 misti Femmine che chiude prima in 3’04’’6 con il quartetto Corvelli, Labella, Sale e Occhionero, mentre la 4×50 misti Maschi conquista l’argento in 2’53’’5 con il quartetto Ciavolla, Fasciano, Marra e Sulmona.

Di seguito gli altri convocati.

Ylenia Conte nuota i 200 rana in 3’41’’0 e i 100 misti in 1’38’’2. Stesse gare per Sara Sangregorio che chiude i 200 rana in 3’35’’5 e i 100 misti in 1’35’’2. Gemma Trucillo gareggia nei 50 dorso in 52’’00. Aurora Labella impegnata nei 50 dorso (49’’2) e nei 100 misti (1’51’’3). Bianca Palmieri nuota i 50 dorso in 49’’6 e i 100 misti in 1’58’’8. Greta Occhionero segna 50’’1 nei 50 dorso e 1’44’’8 nei 100 misti. Stesse gare per Rachele Vetta che chiude i 50 dorso in 53’’7 e i 100 misti in 2’08’’0. Mattia Paventi impegnato nei 50 dorso (40’’4) e nei 100 stile libero (1’11’’7). Emanuele Zichella nuota i 50 dorso in 36’’2 e i 100 misti in 1’20’’8. Jacopo Recchi segna 41’’0 nei 50 dorso. 100 stile libero in 1’17’’3 per Francesco Marinucci. Matteo Fasciano gareggia nei 100 misti (1’38’’5) e nei 100 stile libero (1’29’’0). Francesco Trivelli chiude i 100 misti in 1’52’’6 e i 50 dorso in 52’’3. Lapo Sulmona nuota i 100 stile libero in 1’30’’6 e i 50 dorso in 49’’4. Michele Vitantonio impegnato nei 50 dorso (42’’6) e nei 100 stile libero (1’26’’5). Stesse gare per Oscar Giulietti che segna 1’31’’7 nei 100 stile libero e 51’’4 nei 50 dorso. Samuele De Santis chiude i 50 dorso in 53’’8 e i 100 stile libero in 1’36’’6. Vittorio Pasquariello ferma il crono a 1’38’’9 nei 100 stile libero e a 51’’9 nei 50 dorso. Francesco Bonifacio nuota i 100 stile libero in 1’40’’4 e i 50 dorso in 53’’5. Giuseppe Di Toro gareggia nei 100 stile libero (1’42’’3) e nei 50 dorso (51’’5). Cristian Di Lallo segna 1’49’’7 nei 100 stile libero e 56’’8 nei 50 dorso. Francesco Ciocca impegnato nei 100 stile libero (1’51’’8) e nei 50 dorso (59’’6). Stesse gare per Raffaele De Santis che chiude i 100 stile libero in 2’02’’9 e i 50 dorso in 58’’6.