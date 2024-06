di Redazione

Il Comandante provinciale Tuosto ha deposto una corona d’alloro presso il monumento ai caduti, con il ricordo particolare della Guardia Giuseppe Iaconelli, a cui è intitolata la Tenenza di Venafro. Il sindaco Macari: “Fondamentale il ruolo delle Fiamme Gialle come baluardo di sicurezza e legalità. Doveroso onorare la memoria di chi si è sacrificato per far sì che oggi potessimo vivere in libertà e democrazia”

In occasione delle celebrazioni del 250esimo anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, il Comune di Sesto Campano ha avuto l’onore di ospitare una cerimonia particolarmente significativa, volta a rendere omaggio alla memoria dei militari caduti e decorati in guerra o in servizio. Il 26 giugno, presso il Monumento ai caduti di piazza D’Uva, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Franco Tuosto, ha deposto una corona d’alloro in ricordo dei valorosi militari che hanno sacrificato la propria vita per la patria e per proteggere la comunità. Tra questi, è stata ricordata con particolare emozione la Guardia Giuseppe Iaconelli, il cui nome è inciso per sempre nella memoria della collettività. Chiamato alle armi nel corso del Primo conflitto mondiale, a causa di un colpo d’arma da fuoco rimase ferito alla gamba sinistra durante il combattimento sulle alture di Vermigliano, nel territorio di Gorizia, avvenuto il 22 luglio 1915. Morì tre giorni dopo, presso l’ospedale militare di Milano, a soli 26 anni. A lui è stata intitolata, nel 2008, la Tenenza della Guardia di Finanza di Venafro. Alla cerimonia, che ha visto la partecipazione dei congiunti del militare caduto, era presente anche l’amministrazione comunale. In questo momento istituzionale importante, in quanto Sindaco di Sesto Campano ho voluto esprimere – a nome dell’intera comunità sestolese – da un lato il profondo apprezzamento della cittadinanza per l’impegno e il sacrificio quotidiani profusi delle Fiamme Gialle nello svolgimento delle loro attività, dall’altro l’importanza di mantenere viva la memoria di coloro che hanno dato la vita per la nostra libertà e democrazia. Si è trattato di un evento importante, perché abbiamo avuto modo di rendere omaggio ai nostri eroi che hanno servito la nostra nazione con onore e sacrificio. È con grande rispetto e commozione che abbiamo ricordato la Guardia Giuseppe Iaconelli e tutti i militari caduti. La deposizione della corona d’alloro da parte del Comandante Tuosto è stata un gesto dall’elevato valore simbolico. Il Monumento ai caduti, infatti, non è solo un emblema di ciò che è stato, ma è un monito per le future generazioni, affinché non dimentichino mai il valore del sacrificio e dell’abnegazione. Sesto Campano sarà sempre grata per il loro servizio e si impegna a preservarne e onorarne la memoria. E la celebrazione non è stata solo un momento di commemorazione, ma anche un’occasione per riaffermare l’importanza del Corpo della Guardia di Finanza nella nostra società, come pilastro fondamentale nella difesa della legalità e della sicurezza del nostro Paese. Il ruolo delle Fiamme Gialle è cruciale nel garantire il rispetto delle leggi, la lotta contro la criminalità e la protezione delle istituzioni democratiche. Ho voluto quindi rinnovare il ringraziamento al Comandante Tuosto e a tutti i presenti, esprimendo la volontà dell’amministrazione comunale di continuare a supportare le Fiamme Gialle e collaborare con loro per il bene della comunità e del territorio.