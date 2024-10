di Redazione

Il sindaco Eustachio Macari: “Abbiamo voluto condividere i risultati con tutta la comunità per assicurare trasparenza su un tema importante per l’intera popolazione”. Come illustrato dall’Arpa, i dati raccolti nei primi sei mesi sono in linea con i valori di riferimento.

Sesto Campano primo comune della Valle del Volturno a divulgare i dati sulla qualità dell’aria raccolti attraverso la centralina posizionata in piazza D’Uva, nella parte alta del paese. L’amministrazione comunale ha voluto convocare un incontro pubblico, che si è svolto ieri sera nei locali di via Giardino, per mettere al corrente tutta la comunità sugli esiti del monitoraggio dei livelli di polveri sottili PM10 nel territorio municipale. “Abbiamo preferito – ha sottolineato il sindaco Eustachio Macari – per assicurare una maggiore trasparenza e per favorire la massima condivisione possibile con la comunità, che l’incontro con l’Arpa sugli esiti dei primi sei mesi di rilevazioni non avvenisse nel chiuso degli uffici del Municipio, ma fosse aperto al pubblico. Un modo per dare una comunicazione immediata e diretta a tutti, su un aspetto che interessa da vicino l’intera popolazione”. All’appuntamento, oltre al primo cittadino, alla consigliera con delega all’Ambiente Anna Di Carlo e agli esponenti del Consiglio comunale, è intervenuto l’ingegner Luigi Pierno, responsabile della qualità dell’aria dell’Arpa Molise. Presente anche Roberto Di Baggio, consigliere Regionale delegato all’Ambiente. “La raccolta dati – ha spiegato l’ingegner Pierno – ha superato il 90%. I valori di concentrazione misurati in paese sono quelli della media del periodo. Si è registrato qualche sforamento ma è dovuto all’introduzione di sabbia desertica. I medesimi superamenti si sono avuti anche a Pozzilli, Venafro e Vastogirardi. Il monitoraggio è stato eseguito nel periodo estivo, che è quello meno preoccupante per quel che concerne l’inquinamento atmosferico. Con l’arrivo della stagione invernale si vedrà quali saranno i risultati definitivi”. La riunione, che ha visto un’ampia partecipazione della cittadinanza, è stata anche l’occasione per l’amministrazione di illustrare altri due progetti che interesseranno il territorio di Sesto Campano. La prima è l’attivazione del cosiddetto ‘OdorBot’, un sistema per la segnalazione di odori sgradevoli che ogni cittadino potrà utilizzare con il proprio smartphone attraverso l’App Telegram, indicando l’intensità dell’odore e condividendo la posizione GPS. I dati saranno così condivisi con l’Arpa che effettuerà le successive verifiche. A ciò si aggiunge, poi, l’installazione di una stazione metereologica in via Giardino, a Sesto Campano Pianura. “Con tali iniziative – ha rimarcato il sindaco Macari – l’amministrazione di Sesto Campano intende mantenere alta l’attenzione su una tematica, quella della salubrità ambientale, che è di fondamentale importanza e sulla quale occorre sempre un’attenta vigilanza. Su questo fronte continueremo a sollecitare tutti gli enti coinvolti affinché i controlli vengano ulteriormente incrementati sul nostro territorio”.