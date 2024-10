di Redazione

12 ufficiali di gara sono stati schierati dall’ Associazione Molise Sport, capitanata da Giuseppe Fanelli, nella ventiduesima edizione di uno degli eventi più spettacolari del panorama rallystico mondiale. La squadra, distintasi per professionalità e competenza in un evento non facile era composta da: Domenica Baccaro, Lorenzo Caruso, Silvio Cipolla, Marco di Cristofaro, Giuseppe Fanelli, Erica Lombardi, Daphne Iamartino, Monia Paolucci, Manuel Petta, Alfonso Stavola, Gennaro Valente e Sonia Vallante. Quattro lunghissime giornate di prove svoltesi nella cornice della Repubblica di San Marino che hanno registrato circa 100.000 spettatori da domare, giunti da molte parti d’Europa per ammirare vetture e piloti che hanno fatto la storia della disciplina e del motorsport in generale. Tra i grandi nomi, quello di Adrien Formaux pilota ufficiale M-Sport WRT che, su Ford Puma Rally1 Hybrid, ha ottenuto il miglior piazzamento nella competizione. Gli appassionati avranno poi apprezzato la partecipazione delle vecchie glorie Francois Delecour su Peugeot 306 Maxi Kit Car, Stig Blomqvist su Audi Quattro S1 e dell’idolo della MotoGP, Enea Bastianini, sempre su Audi Quattro S1. In questa edizione, oltre alle numerosissime vetture classiche, a deliziare gli spettatori sono stati anche i veicoli protagonisti di due special event dedicati rispettivamente al 50° anniversario dal titolo WRC conquistato dalla Lancia Stratos e alle leggende della Parigi-Dakar. Nel mentre che si metabolizzano i ricordi e l’esperienza acquisita, l’Associazione Molise Sport è già in procinto di preparare le prossime gare della stagione 2024 e si stanno già gettando le basi per la futura edizione del Rallylegend, con l’obiettivo di rendere sempre un ottimo servizio e tenere alto il nome del Molise sull’intero territorio nazionale.