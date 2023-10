In una notifica urgente diramata dalla Diocesi di Isernia-Venafro, datata 29 settembre scorso, il vescovo, monsignor Camilllo Cibotti, ha fatto dei chiarimenti su una celebrazione religiosa, presieduta da un patriarca della Chiesa Vetero-Cattolica Fidelitas, prevista per il prossimo 4 ottobre a Rocchetta a Volturno, presso la piazza antistante il Municipio. L’annuncio è stato fatto attraverso delle locandine affisse nel Comune, a firma di un non meglio identificato segretario.

Il Vescovo ha voluto precisare che il ministro della Chiesa Vetero-Cattolica Fidelitas non appartiene alla Chiesa Cattolica e non è in comunione con essa. Ha quindi ammonito i fedeli, sottolineando che la partecipazione a tali celebrazioni o ad altre pratiche di culto di questa denominazione religiosa non sono in comunione con la Chiesa Cattolica, rischiando così di incorrere nel delitto di scisma e nelle relative pene previste dalla normativa canonica, ossia la scomunica latae sententiae.

Il Vescovo Cibotti ha fatto appello ai fedeli e, inoltre, ha richiesto che la notifica venga affissa in tutte le chiese della Diocesi di Isernia-Venafro e che venga letta e spiegata dai sacerdoti della Forania del Volturno al termine della celebrazione delle Messe di Domenica 1 Ottobre 2023.

Il vetero-cattolicesimo è una dottrina cristiana, nata intorno alla metà dell’800, professata da credenti cristiani che rifiutarono i dogmi imposti dalla Chiesa cattolica romana nel Concilio Vaticano I e precisamente si opposero alla proclamazione dei dogmi della giurisdizione universale del Papa e della sua infallibilità, promossi da papa Pio IX, e definiti dal Concilio Vaticano I. Non dipendono giuridicamente dalla Chiesa cattolica romana né sono in comunione con essa. Di recente ha catturato l’attenzione mediatica per la sua posizione favorevole circa l’ordinazione sacerdotale femminile.

s.n.