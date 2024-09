di Redazione

Due giorni stimolanti all’insegna di prodotti molisani a km0, condivisione e accoglienza. Il 28/29 Settembre 2024 – Hotel Lo Smeraldo, C.da Canneto Roccavivara (CB) con ingresso gratuito.

Nasce un’opportunità entusiasmante per un pubblico motivato e sempre più attratto dalla cucina sana del Molise in cui i produttori locali si raccontano e raccontano la storia dei loro prodotti, su come nascono e sul territorio che li caratterizza. L’evento Festa dei Sapori Molise è frutto di un’idea appassionata di Mario Antenucci, professionista del gusto, chef e titolare della struttura ricettiva Hotel Lo Smeraldo di Roccavivara CB, un gioiello di paese posizionato al confine tra il Molise e l’Abruzzo, sulla spettacolare Valle del Trigno tra paesaggi boschivi, panorami invitanti e preziose attrattive turistiche. Ci saranno mini degustazioni guidate, mostra di pittura estemporanea sul tema sapori, convention interattiva con il pubblico e con esperti del settore, pranzo a base di ricette tradizionali e prodotti locali, spazio dedicato all’editoria a tema, pacchetto turistico dedicato all’evento per gli ospiti dell’Hotel Lo Smeraldo e tante altre opportunità per “raccontarsi fra persone”. La prospettiva è edificante: offrire una ricca vetrina alle comunità di visitatori, turisti, residenti e a tutto il pubblico consumatore affinché si riconoscano i benefici dei prodotti naturali del Molise e delle eccellenze agro alimentari. In questa prospettiva sono proprio i produttori a volersi raccontare, entusiasti nel confidare storie e piccole avventure della loro vita professionale. Casi di successo e storie di persone che possono essere di ispirazione e di confronto per la propria attività e perché no, per la vita. Approccio condiviso dagli esperti che interverranno durante il convegno di domenica 29 settembre Cibo e territorio per il benessere dell’uomo e del pianeta dialogando con il pubblico. Esperti nel settore agroalimentare, dell’ambiente, della formazione e del turismo, sono unanimi nel riconoscere che una piccola oasi dell’Italia come il Molise può generare molteplici opportunità in termini di qualità della vita, economia sostenibile e “ecologia umana”. L’occasione è ideale per promuovere il territorio, diffondere il valore del mangiare con ingredienti sani e naturali, affiancare l’impegno instancabile dei produttori locali sul “campo” Molise. Insomma un’esplorazione “geografica” del gusto e della conoscenza che attraversa persone, paesaggi e cibo al fine di incentivare la scelta di una tavola sana, nella piena consapevolezza degli effetti benefici per l’uomo e per l’ambiente. E così tra colline e località incontaminate del Molise si scoprono germogli di eccellenze agroalimentari, realtà nascoste e virtuose, capaci di sviluppare potenzialità ancora inespresse, ma capillarmente attive sul territorio. Un impegno a motivare, incentivare, entusiasmare e coinvolgere giovani e meno giovani al Valore Molise attraverso la natura, i frutti della terra ed il rapporto tra le persone. In questa direzione spiccano tre obiettivi cardine della Festa dei Sapori Molise integrati nella missione di valorizzare il territorio esaltando la diffusione dei prodotti locali e della loro salubrità, nutrire la conoscenza del cibo e l’educazione al mangiare bene e sano e far vivere alle persone esperienze di gusto, dare soddisfazione agli ospiti, creare opportunità di incontro e di ritorno: un modo per ritrovarsi e per stare insieme grazie all’entusiasmo dei produttori locali che saranno i veri, autentici protagonisti dell’iniziativa. Inoltre nell’ambito dell’evento Festa dei Sapori Molise ci sarà un’area artistica diffusa in cui le stimate artiste Amelia Piscolla, Susi Vergato, Silvana Di Paola e Sophia Abalmasova si esibiranno con opere pittoriche estemporanee condivise con il pubblico. Di seguito il programma dell’evento: Sabato 28 e domenica 29 settembre ingresso libero con orario 10:00/13:00 – 14:30/20:00 > Esposizione di stand con prodotti locali, presentazione dei produttori espositori, mini degustazioni guidate gratuite. Domenica 29 settembre alle 11:00 > Convegno Festa dei Sapori Molise – Cibo e territorio per il benessere dell’uomo e del pianeta; dalle ore 14:30 – 15:30 visita esperienziale gratuita al caratteristico mulino in pietra adiacente all’Hotel Lo Smeraldo.