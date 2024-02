di Redazione

Un grande impegno nei preparativi per offrire al pubblico un evento organizzato dall’associazione socio culturale ‘Rinascita Ravindolese’. Un Carnevale che celebra il suo 41esimo anno di storia.

Il “Carnevale Ravindolese”, il più grande della provincia d’Isernia e il secondo a livello regionale, fa ormai parte della storia delle manifestazioni locali. Anche quest’anno le contrade si sfideranno con i loro carri allegorici per aggiudicarsi il titolo di campione del Carnevale, che a mò di Palio segna il lungo percorso di questa manifestazione, condita da una sana rivalità tra gli stessi contradaioli. Domenica 18 febbraio è la data della sfilata che partirà dal Piazzale della stazione alle 11.30 per giungere sul piazzale della chiesa (piazza Paolo VI) per la proclamazione del carro vincitore.