Anche quest’anno torna il Festival internazionale SAX IN THE WORLD, giunto alla XXI edizione. La manifestazione prevede concerti, stage e masterclass, realizzati dall’Associazione La Lampada di Riccia (CB) in collaborazione con la Regione Molise nell’ambito del progetto Turismo è cultura.

I primi due eventi in programma vedono come protagonisti due giovanissimi artisti riccesi: Emanuele Ciocca e Sara Ciocca. Domani, 16 agosto alle ore 21 presso l’Ex Convento di Riccia, Emanuele Ciocca presenterà il suo spettacolo dal titolo “Suggestioni”: un viaggio nella musica dal barocco al jazz, in cui Emanuele, ai sassofoni e agli strumenti di tradizione popolare, esplorerà i diversi campi della sua formazione culturale, accompagnato dai testi che lui stesso ha messo “nero su bianco” che narrano appunto le suggestioni della sua infanzia.

All’indomani, 17 agosto sempre alle 21 all’Ex Convento, la protagonista sarà Sara Ciocca, giovanissima attrice che sta riscuotendo grandissimi successi a livello internazionale e ha già recitato in numerose produzioni per la Rai e per Sky. Lo spettacolo di Sara è intitolato “Radici”, in cui la voce recitante dell’attrice porta a riflettere sui grandi temi della nostra vita, accompagnata da brani evocativi scelti da lei stessa in questa piece teatrale in prima esecuzione assoluta, interamente concepita da Sara.

In entrambe le serate evento ci sarà al pianoforte Gianluca De Lena con la produzione dell’Asa Art Ensemble, sotto la direzione artistica del maestro Francesco Ciocca, che interverrà con il suo sax baritono.