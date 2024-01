di redazione

Si terrà a Riccia (CB) la 73^ “Giornata del Ringraziamento” organizzata dalla Federazione Regionale Coldiretti Molise. Il programma prevede il raduno di mezzi agricoli alle ore 9.30 sul sagrato della Chiesa dell’Immacolata Concezione, dove, alle ore 10.30 sarà officiata la Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Giancarlo Bregantini Arcivescovo della Diocesi di Campobasso-Bojano alla quale, seguirà la benedizione dei mezzi agricoli. La 73^ Giornata del Ringraziamento porta con sé un messaggio coinvolgente per tutta l’umanità, a livello personale, familiare e in ogni forma di collaborazione con gli altri. Non a caso la premessa è proprio “lo stile cooperativo per lo sviluppo dell’agricoltura”. Un messaggio, quindi, che vuole entrare anche nell’esperienza del lavoro, dove si è chiamati a creare quello stile che non ci fa sentire concorrenti, ma fratelli.