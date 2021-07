da Redazione

In questi giorni l’attenzione e’ stata rivolta alla vendita del 90% delle quote azionarie della società “Gemelli Molise SpA”.

Vendita di fatto conclusa con il Fondo fiduciario denominato Capital AG.

Dalla visura allegata e’ dato evincere che la Capital AG sia una società anonima Svizzera costituita lo scorso 20 gennaio con un solo dipendente, un manager nella persona di Stefano Petracca e con 100 mila euro di capitale versato. Una società con oggetto sociale: servizi bancari, assicurativi e finanziari. Non sono, ovviamente, indicati gli azionisti di riferimento.

A questo punto c’è da chiedersi se una società partecipata da una società anonima possa avere rapporti contrattuali e in convenzione con la pubblica amministrazione!. Va subito precisato che le Aziende Sanitarie accreditate al Servizio Sanitario Nazionale sono da ricomprendersi nei soggetti indicati dall’art. 83 del D.Lgs 159/2011 (codice antimafia) dal momento che operano in ambito di diritto pubblico erogano prestazioni di natura pubblica.

Sono, pertanto, da considerarsi soggetti pubblici ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 159/2011 e sono assoggettate alle norme del Codice degli Appalti. Con l’entrata in vigore delle disposizioni del libro II del D. Lgs. 159/2011 inerenti alla documentazione antimafia, i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2 (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all’art. 176 del D. Lgs. 163/2006) acquisiscono d’ufficio, tramite le prefetture, la documentazione antimafia (comunicazioni ed informazioni).

Procedimento di rilascio dell’informazione antimafia

L’Ente Pubblico Stazione Appaltante dovrà acquisire dalla società interessata (che ha la sede legale nella provincia) la copia integrale della visura camerale aggiornata con l’attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 o la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal rappresentante legale e contenente le medesime indicazioni.

Dovrà, inoltre, essere acquisita la dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi, maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, dei soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011.

Successivamente, l’Ente Pubblico/Stazione Appaltante provvederà a trasmettere la richiesta di informazioni antimafia, corredata della documentazione suddetta, alla Prefettura che procederà alle verifiche di cui agli artt. 84 e ss. del D. Lgs. 159/2011.

Nel caso di specie occorre esaudire ad alcuni interrogativi inerenti le Società estere:

Cosa si intendono per “società estere” ai sensi del D.Lgs 159/2011?

Per società estere ai sensi del D.Lgs 159/2011 si intendono le società straniere con sede in Italia e le società straniere, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia.

In quali casi è competente la Prefettura per le richieste di informazioni antimafia presentate per le società estere?

Ai sensi dell’ 90, comma 2 del D.Lgs 159/2011: “Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all’ estero, l’ informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia dove ha inizio l’esecuzione dei contratti e dei subcontratti di lavori, servizi o forniture pubblici nonché delle attività oggetto dei provvedimenti indicati nell’ art. 67 del citato decreto”.

Quale documentazione deve essere allegata alle richieste di rilascio delle informazioni antimafia relative alle società straniere con sede in Italia?

La Stazione Appaltante dovrà richiedere alla società straniera la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA, con le complete generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) di coloro che la rappresentano stabilmente in Italia e dei loro familiari conviventi.

Dovranno essere, inoltre, indicati gli estremi della deliberazione dell’ appalto, della concessione o del titolo che legittima l’erogazione.

Quale documentazione deve essere allegata alle richieste di rilascio delle informazioni antimafia relative alle società costituite all’ estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia?

La Stazione Appaltante dovrà richiedere alla società straniera la visura camerale o la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA in lingua italiana, con le complete generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) di coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’ impresa e dei loro familiari conviventi.

Dovrà essere, inoltre, indicato, ai fini della determinazione della competenza territoriale della Prefettura, il luogo in cui ha inizio l’ esecuzione del contratto, nonché gli estremi della deliberazione dell’appalto o della concessione o del titolo che legittima l’erogazione.

A questo punto attendiamo di conoscere le dovute informazioni dei soci ma soprattutto di sapere se una società anonima possa avere quote azionarie di maggioranza (90%) di una societa accreditata e in convenzione con la pubblica amministrazione.

Fermo restando che con delibera Anac numero 958 del 7 settembre 2016, a firma di Raffaele Cantone, c’è l’obbligo, per gli enti accreditanti, di tracciare i flussi finanziari dei privati eroganti servizi sanitari e sociali.

Il Presidente della Regione, il suo rappresentante nel CdA della società Gemelli Spa e la ASREM, acquisiscano ogni informazione per verificare la legittimità del rapporto intercorrevate tra la PA e la struttura sanitaria accreditata nella sua vomisti e odierna che vede il socio maggioritario (90%) essere un fondo appartenete a una società anonima !

CHIEDIAMO IL RISPETTO DI LEGGI SULLA TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE E ANTIMAFIA!

Avv. Vincenzo Iacovino