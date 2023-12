Il verdetto del Tribunale penale collegiale di Campobasso. Per l’uomo, assistito dall’avvocato Leva, termina un lungo calvario giudiziario

CAMPOBASSO. Assolto per non aver commesso il fatto. Questo quanto stabilito dal Tribunale penale collegiale di Campobasso nei confronti di un ex mandatario dell’agenzia Siae del capoluogo, a processo per peculato.

L’uomo è stato chiamato a rispondere dell’appropriazione di somme di denaro destinate ad alcune pratiche di rimborso effettuate dalla Siae agli organizzatori di eventi o gestori di attività commerciali.