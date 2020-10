Un uomo di origine rumena ma residente nella provincia di Isernia aveva evidentemente deciso di trascorrere la giornata in Montenero di Bisaccia, ma aveva portato con sé un’ascia senza alcun giustificato motivo.

La singolare passeggiata del 34enne impugnando l’arma, però, non è sfuggita all’occhio attento dei militari della Stazione Carabinieri di Montenero di Bisaccia che, impegnati in un mirato servizio perlustrativo di controllo del territorio finalizzato anche alla prevenzione dei reati predatori, lo notava e fermava tempestivamente al fine di sottoporlo anche ad un controllo più accurato.

Nella circostanza, l’uomo veniva comunque sorpreso mentre camminava su pubblica via impugnando un’ascia lunga 60 centimetri con filo lama di 10 centimetri, di cui lo stesso non era in grado di giustificare il porto. La successiva perquisizione personale e veicolare, effettuata d’iniziativa dagli operanti, si concludeva con esito negativo.

Per il 34enne, già titolare di precedenti di polizia, è quindi scattato il deferimento alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 4 della Legge 110/1975, poiché ritenuto responsabile del reato di “Porto in luogo pubblico, senza giustificato motivo, di armi o oggetti atti ad offendere”, mentre l’arma è stata sottoposta ad immediato sequestro penale.

L’attività preventiva su strada è quindi proseguita nella mattinata, procedendo al controllo di persone e veicoli in transito, specie quelli provenienti dalle limitrofe regioni Campania e Puglia.

Proseguiranno senza soluzione di continuità le attività di controllo disposte dal Comando Compagnia di Termoli, anche nell’immediato futuro, al fine di arginare – sia in via preventiva che repressiva – i reati in genere e quelli predatori in particolare, allo scopo di fornire ai cittadini un’adeguata sicurezza sul territorio ed una sempre maggiore percezione della stessa.