Il Prefetto ha tenuto una riunione tecnica per coordinare le forze di polizia in vista dei controlli pasquali.

La riunione si è svolta oggi, presieduta dal Prefetto Francesco Antonio Cappetta, al fine di predisporre un efficiente coordinamento delle Forze di Polizia per la pianificazione dei dispositivi di controllo del territorio in vista delle prossime festività pasquali.

Nell’occasione, si è convenuto sulla esigenza di predisporre i servizi di vigilanza riservando particolare attenzione alle misure finalizzate a contrastare la diffusione della pandemia e, pertanto, l’attività delle Forze dell’Ordine, coadiuvate dagli organi di polizia locale, si concentrerà in special modo nelle aree di ritrovo e nei luoghi all’aperto privilegiati in occasione delle festività, come le zone costiere e montane, nonché presso i locali pubblici e negli spazi di abituale incontro dei giovani.

Analogo interesse sarà rivolto alla vigilanza lungo le arterie viarie che collegano la provincia con le altre regioni, nonché nei centri urbani ove è prevedibile una notevole affluenza di cittadini, anche in vista del rientro presso i luoghi di residenza per la ricorrenza della Pasqua. A seguire, nell’ambito del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, si è tenuto il secondo incontro tra le Forze di Polizia territoriali e i vertici dell’ASReM, in particolare con il Direttore Generale e il Direttore Sanitario, alla presenza anche del Presidente della Provincia e del Sindaco di Campobasso.

Nel corso della riunione è stato fatto il punto sulla situazione sanitaria connessa alla pandemia, con specifico riguardo al piano vaccinale, al numero dei posti disponibili in terapia intensiva e all’andamento dei contagi.

Nell’intento di indirizzare al meglio l’azione degli organi di polizia è stata anche condivisa la necessità di attenzionare soprattutto le aree in cui si registrano criticità a causa della diffusione del virus, con particolare riferimento ad alcuni comuni che, al momento, destano maggiore preoccupazione per l’incremento nel numero dei soggetti contagiati.

Quanto sopra non senza sottolineare la rilevanza che in questo particolare periodo riveste il responsabile contributo dei cittadini nell’assicurare il rigoroso e costante rispetto delle disposizioni anti COVID.