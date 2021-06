di Tonino Atella

Nel programma in collina contemplazione della natura, momento conviviale con prodotti autoctoni, camminata pomeridiana e yoga al tramonto.

Iniziativa nella natura e con la natura. E’ in programma nella giornata domenicale di domani in località Leone, la collina di Pozzilli. S’intitola “Incanti del solstizio” ed è promossa da Marianna Arcopinto ed Angelo Bucci, che parlano dell’appuntamento e delle sue finalità : “Sarà una coinvolgente esperienza di riconnessione con se stessi e madre natura. L’intero Creato emana stimoli capaci di influenzare i nostri corpi e la psiche. Percepire tali stimoli ed imparare a riconoscere quali siano di nostro giovamento non può che favorire il raggiungimento dell’equilibrio psicosomatico e la consapevolezza di essere tra le voci del canto universale”. Il duo entra quindi nei dettagli della giornata naturalistica. “Fare attività fisica –aggiungono- o semplicemente stare in natura, può essere uno stimolo benefico sul piano fisico ma anche sul piano psichico perché si riducono i livelli di stress e ansia. Nel giorno che segna il trionfo della luce uniamoci al coro universale e liberiamo il canto delle nostre anime. Insieme condivideremo questa magica esperienza, approssimandoci a tecniche di rilassamento, passeggiate propiziatorie e intense immersioni sensoriali tra le suggestioni della madre matura”. Il programma della giornata domenicale in località Leone di Pozzilli : pratica di contemplazione introduttiva, pranzo conviviale a base di prodotti autoctoni e genuini presso la Locanda delle Muse,camminata pomeridiana sui sentieri di monte Leone, pratica completa di yoga al tramonto. Consigli perla giornata :abiti comodi, scarpe da trekking, acqua, copricapo e protezione solare, soluzione antizanzare e tappetino da yoga o stuoia. “I posti sono limitati – spiega il duo Arcopinto/Bucci- per cui contattaci ai numeri 366/1975248 o 338/473300.