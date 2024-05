NEL WEEKEND LA 41^ SAGRA DELLA FRITTATA A MONTAQUILA TRA FOLK, MUSICA E DEGUSTAZIONI

Come preannunciato torna a Montaquila la Sagra della Frittata, giunta alla 41.ma edizione. Un appuntamento popolare che va aldilà della sagra vera e propria, proponendo tanto in fatto di folk, musica e degustazioni come annunciano gli organizzatori. Tanto nel programma del weekend per attirare gente, partecipazione ed interessi. Il “piatto forte” ovviamente sarà la mega frittata di migliaia di uova perché tutti la possano gustare dopo averla ammirata ed apprezzata. Nel programma della due giorni trovano posto anche spettacoli musicali e folk con “I Briganti dell’Appia”, “Elettro” e “I Trillanti”.