di T.A.

Una valanga di contestazioni degli utenti venafrani per eccepire la prescrizione degli importi di consumi idrici municipali risalenti a più di due anni orsono. E l’ufficio protocollo del Comune di Venafro di piazza Cimorelli conseguentemente continua a ricevere e protocollare siffatte istanze popolari avanzate da numerosissimi cittadini i quali, legge vigente alla mano, chiedono di non pagare somme risalenti ad oltre un biennio addietro. In effetti agli utenti venafrani sono arrivate da parte dell’ente locale documentazioni circa tariffe e consumi dell’acqua potabile domestica comprensivi del servizio di fognatura con depurazione, comprensivi dei conguagli a partire dal 2017. Se si conviene sul pagamento dei consumi idrici degli ultimi anni -sostengono tanti utenti venafrani- diversa è la questione dei conguagli a partire dal 2017. Si ritiene cioè di non doverli corrispondere, dal che le istanze perché si ricalcolino le somme da dover corrispondere. Sulla questione, e mentre prosegue intenso il flusso delle richieste popolari di prescrizioni regolarmente protocollate, il Comune di Venafro sia a livello amministrativo che politico non si esprime, per cui il fatto è tutto da risolvere. E’ comunque parere popolare che l’ente locale debba rivedere quanto inoltrato agli utenti in tema di consumi idrici e conguagli delle annualità pregresse. Seguiremo gli sviluppi della vicenda per darne tempestiva comunicazione agli utenti.