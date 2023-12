di T.A.

Un funerale partecipatissimo, soprattutto da parte di giovani ambosessi che hanno gremito la Cattedrale di Venafro e gli ampi spazi esterni, per l’ultimo saluto alla giovane Maria Rosaria Giannini portata via da un male che non le ha lasciato scampo. E in tantissimi compostamente si sono stretti alla bara, manifestando vicinanza e solidarietà socio/umanitaria alla madre, ai familiari e ai congiunti della defunta. Un rito funebre intensissimo quello col quale adulti e giovani di Venafro hanno salutato la loro concittadina, la cui prematura scomparsa ha toccato l’intera città. Musiche e canti bellissimi hanno accompagnato la toccante celebrazione religiosa presieduta da Don Salvatore Rinaldi con a latere Don Gianluigi Petti, mentre in Cattedrale regnava un silenzio assoluto. Quindi gli elogi funebri al termine del rito per ricordare la giovane e sottolinearne l’impegno socio/lavorativo. Una volta all’esterno del luogo di culto, e col piazzale gremito in attesa della bara di legno chiaro, palloncini bianchi a forma di cuore liberati in aria, musica e canto di tendenza e decine di moto a scortare la bara di Maria Rosaria. Solo a quel punto, e coi presenti che compostamente ne attendevano ai lati l’avvio, il corteo prendeva la strada del cimitero comunale di Venafro, dove d’ora innanzi riposeranno i resti mortali della giovane che il Creatore di certo avrà per l’eternità accanto a sé, quale anima prediletta. Riposa in pace Maria Rosaria e prega per tutti noi !