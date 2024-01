di Redazione

Mercoledì 24 gennaio, alle 9.30, presso la sala della lettura “ E. La Riccia”, biblioteca comunale “B. Preziosi”, ubicata all’interno del Palazzo Ducale di Larino, verrà presentato il servizio di Pronto Intervento sociale (P. I. S.), per l’annualità 2024, attivato dall’Ambito sociale di Larino, in convenzione con l’associazione “la Casa dei diritti Ets”. Nell’occasione oltre alla comunicazione del numero verde per le emergenze sociali, sarà illustrata la rete associativa in partenariato con Casa dei diritti, che collaborerà nello svolgimento del servizio in tutti i comuni dell’Ambito Territoriale Sociale. Parteciperanno: il sindaco del Comune di Larino e Presidente della Provincia di Campobasso dott. Giuseppe Puchetti, la presidente dell’Ambito Territoriale sociale di zona di Larino, Graziella Vizzarri; la coordinatrice dell’Ats, Eloisa Arcano e la presidente dell’Associazione Casa dei diritti, Laura Venittelli.