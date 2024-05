di Redazione

Il Distretto Sud Est della Fidapa BPW Italy, con il patrocinio del Comune di Larino organizza il quarto e ultimo appuntamento dedicato alla patologia che affligge l’universo femminile.

L’incontro dal titolo “Di Rose e di Spine, la Vulvodinia, per esempio – dalla diagnosi alla vita di tutti i giorni’ si terrà il 4 maggio alle ore 10,00 presso la Sala Freda del Palazzo Ducale a Larino.

Ad aprire i lavori sarà la Presidente della Fidapa BPW Italy Distretto Sud Est Dott.ssa Elisabetta Grande, a cui seguiranno i saluti istituzionali della Dott.ssa Concetta Corallo Presidente FIDAPA BPW ITALY, della Dott.ssa Noemi Petti Presidente FIDAPA BPW ITALY sezione di Larino, del Dott. Giuseppe De Gregorio Presidente Ordine Provinciale dei Medici – Chirurghi e degli Odontoiatri di Campobasso, Dott.ssa Alessandra Ruberto Presidente Ordine degli Psicologi Molise e il Prof. Giuseppe Puchetti Sindaco della Città di Larino. A relazionare saranno la Dott.ssa Silvia Di Tommaso Psicoterapeuta, Psicotraumatologa e Sessuologa Docente A.C. Università degli Studi dell’Aquila e Università degli Studi ”G. D’Annunzio” di Chieti, la Dott.ssa Alessia Carafa Ostetrica esperta in prevenzione, rieducazione e riabilitazione del pavimento pelvico, la Dott.ssa Valeria D’Angelo Fisioterapista Osteopata Esperta in riabilitazione del pavimento pelvico, Dott.ssa Giuditta Lembo Consigliera di Parità delle Province di Campobasso e Isernia coordinate dalla Dott.ssa Benedetta Giannella Farmacista Ospedaliera e Responsabile della Task Force ”Più Salute” per FIDAPA BPW ITALY Distretto Sud Est. “Con i nostri incontri – commenta la Presidente Elisabetta Grande – e la presenza di illustri relatori cerchiamo di fare corretta informazione e di dare risposte risolutive alle donne che soffrono di disturbi collegati alla vulvodinia. L’obiettivo del nostro percorso – conclude la Presidente – è quello di promuovere il riconoscimento di questa patologia dal Sistema Sanitario Nazionale e promuovere attività di ricerca”.