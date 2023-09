RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Venerdì 29 ore 16, Roma Hotel Quirinale, a “Italian Conservatism. The Future of Europe” la due giorni organizzata da Fondazione Tatarella, Nazione Futura, The European Conservatism presentazione del libro “La versione di Giorgia” con il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti, Fabrizio Tatarella e Nicola Procaccini Co Presidente ECR al Parlamento europeo, moderati dal direttore del Secolo d’Italia Italo Bocchino

Ingresso libero all’evento.

Iscrizione a info@nazionefutura.it