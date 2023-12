di Redazione

La traversa tra via Berta e via XXIV Maggio (nei pressi della sede Inps) a Isernia ha un nuovo nome. La strada è stata intitolata a Bruno Fiocca, educatore, mentore, eroico partigiano della seconda guerra mondiale. “Un riconoscimento doveroso – ha sottolineato il sindaco Piero Castrataro – ad una figura che ha lottato per la libertà e per la democrazia, valori poi trasmessi, da insegnante, alle giovani generazioni. Conoscere i familiari del professor Fiocca, nel corso della cerimonia di intitolazione della strada che, da questo momento, porta il suo nome, mi ha commosso”. La decisione di intitolare la via è stata assunta con apposita deliberazione della Giunta comunale, che ha recepito la proposta in tal senso avanzata dalla 1ª Commissione consiliare. Bruno Fiocca (Carovilli 1923, Isernia 1984), docente di matematica nelle scuole medie superiori di Isernia, fu stimato educatore e maestro di vita per molti giovani isernini. E’ stato – si legge nella motivazione della intitolazione – un “eroico partigiano della seconda guerra mondiale”.