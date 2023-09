A SANTA MARIA ASSUNTA DI ISERNIA LA MESSA DELL’OTTAVO GIORNO IN SUFFRAGIO DEL M° FERNANDO RAUCCI, DIRETTORE ARTISTICO DELL’ORCHESTRA SINFONICA DEL MOLISE SCOMPARSO A 55 ANNI

Martedì 19 settembre, h 18,30, si celebrerà nella Parrocchia di Santa Maria Assunta in Isernia la Messa in suffragio del M° Fernando Raucci, Direttore Artistico dell’Orchestra Sinfonica del Molise, scomparso a soli 55 anni lasciando grande rimpianto in quanti lo conoscevano ed apprezzavano le sue doti artistiche. Personaggio di spicco il compianto M° Raucci del mondo culturale italiano ed internazionale. Di lui si ricordano le apprezzate direzioni artistiche con orchestre sinfoniche di assoluta notorietà nei diversi continenti.

T.A.