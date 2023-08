“Magnastoria” l’inimitabile (puntualizzazione con pizzico di campanilismo, viste iniziative analoghe altrove) nella serata del prossimo 26 agosto nel centro storico di Isernia. E’ quanto annunciano megamanifesti affissi un po’ dappertutto nella seconda provincia molisana per informare del nuovo ritrovo serale lungo le strade del centro storico isernino per una grande “magnata” e bevuta comunitaria con quanto ognuno porterà da casa. Appuntamento quindi col vicino di casa, col conoscente, col parente o anche con lo sconosciuto, tutti seduti alla megatavolata allestita giù a Isernia per gustare i cibi genuini di casa, le bevande proprie, intrattenersi con tanti e divertirsi in maniera inusuale ma coinvolgente. I precedenti ritrovi analoghi hanno avuto in effetti grosso successo popolare, dal che l’opportunità di ribadirli visti i consensi raccolti. Ed allora tutti pronti col cesto ricolmo di bevande e pietanze domestiche per portarli alla nuova “Magnastoria”, brindando, mangiando e divertendosi con tant’altri !