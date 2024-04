di Redazione

Da oggi è attivo lo Sportello SAN.ARTI. di Confartigianato Molise per tutti i Lavoratori dell’Artigianato (Dipendenti, Titolari, Soci, Collaboratori e loro familiari). Lo sportello è aperto presso la sede di Isernia di Confartigianato Imprese Molise sita in Via Berta n. 199 nei giorni di lunedì, mercoledi’ e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Lo sportello fornisce assistenza gratuita sulle pratiche di

Iscrizione Dipendenti, Titolari, Soci, Collaboratori e loro familiari

Richieste Rimborso

Prenotazioni Prestazioni Assistenza Integrativa

SanArti è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell’Artigianato. Eroga agli Iscritti e agli aventi diritto prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. Il Fondo non persegue fini di lucro, dal 2014 è iscritto all’Anagrafe dei Fondi Sanitari presso il Ministero della Salute. SanArti determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario da indicare chiaramente in busta paga con la voce “Elemento Aggiuntivo della Retribuzione” (EAR), pari a 25 euro lordi mensili per tredici mensilità, come previsto agli articoli “Diritto alle prestazioni della bilateralità” ed “Assistenza Sanitaria Integrativa” dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro già elencati. Le prestazioni erogate da SanArti costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori, pertanto l’azienda che ometta il versamento della contribuzione al Fondo è responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. È possibile contattare lo sportello ai seguenti recapiti: 0865.299490 – 380.1333501 sanarti@confartigianatomolise. it