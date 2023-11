di T.A.

Un evento bello e piacevole da riportare in cronaca, finalmente ! Viene spontaneo e con piacere scriverlo, sentite le tante negatività della vita attuale ! La positività piena arriva invece da Fossalto, Comune del Campobassano, che nella prima serata odierna si appresta ad ospitare ricevendolo nella Casa Municipale il proprio concittadino Samuele Tullo, vice Campione Italiano di Boccia Paralimpica. Nella circostanza ci sarà apposita cerimonia di premiazione, presenti il sindaco Saverio Nonno, i presidenti Giuseppe Formato di FIB Molise e Donatella Perrella di CIP Molise e tanti comuni cittadini del luogo. La cerimonia in programma alle h 18.30 odierne nella sala consiliare. L’intera popolazione di Fossalto è invitata a presenziare per rendere i dovuti omaggi al proprio concittadino, quale vice Campione Italiano di Boccia Paralimpica, Samuele Tullo, cui vanno i sinceri rallegramenti di tutti.