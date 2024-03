di Redazione

Sabato 23 marzo con inizio alle ore 11 si svolgera’ la cerimonia di inaugurazione del “Giardino dell’arte” alla quale il sindaco Giovanni Tedeschi e l’intera amministrazione comunale invitano la cittadinanza a partecipare. Il giardino dell’arte, nato dalla riqualificazione di un’area degradata del paese all’interno del centro storico, accogliera’ un museo a cielo aperto, in cui si potranno ammirare le opere dell’artista di fama internazionale Alberto Selvestrel. All’interno del museo, in un rudere recuperato ed adibito a spazio espositivo, inoltre, sara’ possibile visitare il “Cassetto dei Ricordi” curato ed allestito da Nicola Lancellotta nel quale ci si potra’ immergere in un’atmosfera magica che ripercorrera’ uno spaccato di vita della storia di Fornelli, attraverso una mostra di vestiti d’epoca appartenuti ad una delle piu’ facoltose e importanti famiglie fornellesi. Dopo la cerimonia di presentazione del libro “Dietro la persiana” della scrittrice fornellese Rossella Maglioli. Interverranno per l’occasione il sindaco di Fornelli Giovanni Tedeschi, Andrea Di Lucente assessore e vice presidente della Giunta regionale, la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Colli a Volturno Ilaria Lecci. “Ci apprestiamo ad inaugurare un nuovo spazio culturale in paese. Opera realizzata grazie al recupero funzionale di una zona degradata del centro storico. La nostra programmazione sul territorio va avanti – spiega Giovanni Tedeschi – e nel prossimo futuro inaugureremo ancora nuove opere programmate e portate a compimento dalla nostra amministrazione comunale – dice il Sindaco Giovanni Tedeschi – turismo e cultura sul nostro territorio comunale vanno di pari passo , il tutto affinché si possa offrire una serie di servizi innovativi a tutti i turisti che si recano nel comune di Fornelli“