A Filignano si lavora con entusiasmo e grande impegno per rendere ancora più avvincente quella che ormai, oltre ad essere una consolidata realtà, è a tutti gli effetti l’Evento per gli appassionati delle ruote grasse. L’evento è in programma venerdì 17 luglio 2020, sarà caratterizzato da un nuovo tracciato più scorrevole, ma sempre spettacolare.

Questo risultato è stato raggiunto grazie all’impegno dell’Associazione Iapca-Iapca di Filignano che, da anni, si dedica a questa competizione sportiva, con un notevole impegno di tutti gli associati. Il consigliere comunale Daniele Di Meo (delegato Turismo e promozione del Territorio), unitamente a tutta l’amministrazione comunale di Filignano, ringrazia l’associazione per l’impegno profuso e per l’ottimo risultato conseguito.