Influenza, Covid o conseguenza di una possibile vaccinazione? La domanda sorge spontanea se si diffonde la notizia che Mena Calenda è presente in aula con la febbre, per sua stessa ammissione, che supera i 38 gradi violando le più elementari regole anti covid. Si dice che questa mattina la signora di Isernia sia passata a fare un tampone, in realtà è un semplice test rapido,per accertarsi che sia negativo e poi si è presentata in aula inConsiglio regionale dove i 21 eletti resteranno certamente tutta la giornata per votare le legge di stabilità. La prima domanda sorge spontanea: una persona con la febbre può andare in giro liberamente? La seconda: se il tampone non ha rilevato una eventuale positività che potrebbe svilupparsi in seguito, cosa potrebbe accadere con 21 persone presenti in aula consiliare per almeno 12 ore, che poi si recano nei propri uffici dove ci sono i loro collaboratori e poi tutti rientrano nelle loro abitazioni dove ci sono familiari?

All’assessore della Regione Molise Filomena Calenda questo è concesso. Ed è concesso proprio in presenza del capo della Protezione civile (il governatore Toma) che è in aula insieme all’assessore. La deroga concessa alla Calenda è dovuta al fatto che la maggioranza ha solo 11 voti per approvare il bilancio contro i 10 voti che invece fanno capo alle opposizioni Pd e 5S e ai consiglieri Iorio e Aida Romagnuolo. L’assenza della Calendacomporterebbe invece un 10 pari che non consentirebbe ai provvedimenti voluti dalla maggioranza di essere approvati.

In aula sono tutti sorridenti. Il tampone è negativo, si vocifera tra i consiglieri. Lei, la Calenda gira per gli uffici del Consiglio regionale sbandierando il test rapido che avrebbe effettuato questa mattina nonostante si sappia che il test rapido non ha alta attendibilità. Almeno questo è ciò che Toma ha ripetuto per un anno intero nelle riunioni per il Covid fatte in consiglio.

A far emergere la questione in aula è stata la consigliera Aida Romagnuolo che, impaurita, pare abbia chiesto al presidente del Consiglio di allontanare la collega dall’aula suggerendo di farle seguire la seduta da remoto. A mettere a tacere la questione pare siano stati lo stesso presidente del Consiglio Micone e la consigliera Patrizia Manzo che non avrebbero gradito la richiesta della Romagnuolo che avrebbe messo ufficialmente in evidenza lo stato di salute della neo assessora del governo Toma la cui presenza sarebbe appunto necessaria altrimenti Toma non avrebbe la maggioranza.