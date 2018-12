Riceviamo e pubblichiamo

Sebbene l’Amministrazione Bucci abbia abbandonato l’idea della pista di pattinaggio su ghiaccio; sebbene l’Amministrazione Bucci abbia vergognosamente speso soldi pubblici per il rifacimento della piscina; sebbene l’Amministrazione Bucci abbia abbandonato al suo destino il campetto polivalente, va però ELOGIATA per essere riuscita ad evitare la stessa fine al campo sportivo.

COMPLIMENTI AL SINDACO visto che le partite di calcio si stanno svolgendo da tempo sul campo. L’unica cosa stonata, però, è che le squadre di calcio sono composte da animali da soma (pony). L’idea appare simpatica. Chissà quanto pagano al Comune per l’utilizzo del campo sportivo?

Restiamo in attesa di una replica da parte del sindaco Luciano Bucci per avere un chiarimento in merito.

Comitato Conca per la Legalità