di Tonino Atella

Appuntamento sabato 28 agosto (h 11) a Civitanova del Sannio nell’isernino con “Wojtek, la vera storia dell’orso soldato”. Si tratterà di un tour conoscitivo, promosso dal Centro Studi Politici e presenti esponenti istituzionali e di attività connesse al tema, con tutta una serie di eventi per la riscoperta della storia e delle leggende della seconda guerra mondiale, e particolarmente dell’orso Wojtek e dei soldati del Corpo Polacco impegnato nel conflitto. A dirne è il giornalista Lello Castaldi, Presidente di CSP: “Wojtek nasce lontanissimo tra le montagne della Persia, dove il battaglione polacco lo trova e lo adotta come mascotte. L’animale è eccezionale, gioca a fare la lotta assieme a loro ed impara addirittura a fare il saluto militare ! Quando i soldati sono costretti a ripartire non lo lasciano e decidono di “arruolarlo” come soldato addetto ai rifornimenti di artiglieria, mansione che l’orso svolge perfettamente.

Nella battaglia di Montecassino Wojtek mostra coraggio. Prende e trasporta munizioni, le passa ai compagni, rischia la vita ed alla fine arriva la vittoria per se e per i soldati polacchi !”. Ancora Castaldi : “Si pensi che ancora oggi lo stemma della 22^ Compagnia Polacca riporta in bella evidenza l’Orso Wojtek ! A Edimburgo l’animale viene nominato membro dell’Associazione Polacco/Scozzese, prima di concludere la propria esistenza a 22anni nello zoo di Edimburgo”. All’evento saranno presenti i minori del Campo Scuola di Civitanova del Sannio, ai quali verrà consegnato un libricino a fumetti sulla storia dell’Orso Wojtek.