A Carovilli, suggestivo borgo a quasi 100 metri d’altitudine dell’Alto Molise, va in scena orami da anni un fantastico presepe vivente che coinvolge buona parte della comunità. La preparazione e la cura dei dettagli è diventato un vanto per il paese in occasione della messa in scena del 26 dicembre. Veri tesori anche di accoglienza e dedizione, luoghi suggestivi da vivere lentamente in cui il sapore delle tradizioni si mescola con la religiosità dell’evento. La ricostruzione del villaggio è minuziosa e con moltissimi figuranti, l’accoglienza è cordiale e semplice come d’abitudine in queste terre genuine dove lo spirito di comunità è molto forte. Anche quest’anno in occasione della venticinquesima edizione, nessun dettaglio è stato trascurato. A Carovilli è davvero tutto pronto per l’ormai tradizionale appuntamento con il presepe vivente.